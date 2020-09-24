Порошенко публично раскрыл «обувную» тайну





Бывший президент Украины Пётр Порошенко через пять лет решил сделать признание.«Пусть об этом знает вся Украина. Пять лет Верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко с 2014 по 2019 годы носил берцы завода "Талан"», — заявил экс-президент в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.По его словам, если украинские солдаты носят «талановские» берцы и чувствуют себя счастливым, то и глава государства должен их носить.При этом Порошенко подчеркнул, что в отличие от него, нынешняя власть не жалует армию, так как не выделяет ей деньги из бюджета.Действительно, Порошенко не жалел денег на армию. Так, как по информации украинских СМИ, в предприятиях, выполнявших заказы для армии, он имел долю.[media=][/center]В настоящее время группа компаний TALAN является мощным объединением ведущих предприятий легкой промышленности, производственные мощности которых позволяют выпускать 3,5 млн. пар обуви в год. Накануне войны в Донбассе киевский завод наладил производство военной обуви для украинской армии.На базе объединения «Талан» создан научно-производственный центр по разработке, исследованию и изготовлению средств индивидуальной защиты.