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Порошенко публично раскрыл «обувную» тайну

24 сентября 2020, 23:40  •  71 • Украина

Бывший президент Украины Пётр Порошенко через пять лет решил сделать признание.

«Пусть об этом знает вся Украина. Пять лет Верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко с 2014 по 2019 годы носил берцы завода "Талан"», — заявил экс-президент в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, если украинские солдаты носят «талановские» берцы и чувствуют себя счастливым, то и глава государства должен их носить.

При этом Порошенко подчеркнул, что в отличие от него, нынешняя власть не жалует армию, так как не выделяет ей деньги из бюджета.

Действительно, Порошенко не жалел денег на армию. Так, как по информации украинских СМИ, в предприятиях, выполнявших заказы для армии, он имел долю.

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В настоящее время группа компаний TALAN является мощным объединением ведущих предприятий легкой промышленности, производственные мощности которых позволяют выпускать 3,5 млн. пар обуви в год. Накануне войны в Донбассе киевский завод наладил производство военной обуви для украинской армии.

На базе объединения «Талан» создан научно-производственный центр по разработке, исследованию и изготовлению средств индивидуальной защиты.

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