|
Порошенко публично раскрыл «обувную» тайну
24 сентября 2020, 23:40 • 71 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко через пять лет решил сделать признание.
«Пусть об этом знает вся Украина. Пять лет Верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко с 2014 по 2019 годы носил берцы завода "Талан"», — заявил экс-президент в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, если украинские солдаты носят «талановские» берцы и чувствуют себя счастливым, то и глава государства должен их носить.
При этом Порошенко подчеркнул, что в отличие от него, нынешняя власть не жалует армию, так как не выделяет ей деньги из бюджета.
Действительно, Порошенко не жалел денег на армию. Так, как по информации украинских СМИ, в предприятиях, выполнявших заказы для армии, он имел долю.
[media=][/center]
В настоящее время группа компаний TALAN является мощным объединением ведущих предприятий легкой промышленности, производственные мощности которых позволяют выпускать 3,5 млн. пар обуви в год. Накануне войны в Донбассе киевский завод наладил производство военной обуви для украинской армии.
На базе объединения «Талан» создан научно-производственный центр по разработке, исследованию и изготовлению средств индивидуальной защиты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 сентября 2020, 01:05
|
23 сентября 2020, 12:50
|
19 сентября 2020, 04:20
|
20 сентября 2020, 13:20
|
19 сентября 2020, 16:15
|
18 сентября 2020, 08:10
|
21 сентября 2020, 12:15