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Порошенко провёл телефонный разговор с Путиным
21 июня 2018, 15:09 • 173 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы Украины.
РИА Новости
Отмечается, что Порошенко во время беседы «призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах».
«Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключённым», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что также была отмечена «важность активизации работы в нормандском формате» с целью согласования концепции развёртывания в Донбассе миссии ООН.
9 июня два президента также провели телефонные переговоры.
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