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Порошенко прокомментировал роспуск ЦИК Украины
12 сентября 2019, 09:54 • 126 • Украина
Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко прокомментировал данные о роспуске Центральной избирательной комиссии страны.
РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
«Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и не совместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временно поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором», — отметил он.
По словам Порошенко, во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и непредвзятость.
Ранее в Верховную раду Украины поступило представление украинского президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава ЦИК.
В самой комиссии заявили о политической мотивированности роспуска.
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