Порошенко прокомментировал роспуск ЦИК Украины

Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко прокомментировал данные о роспуске Центральной избирательной комиссии страны.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

«Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и не совместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временно поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором», — отметил он.

По словам Порошенко, во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и непредвзятость.

Ранее в Верховную раду Украины поступило представление украинского президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава ЦИК.

В самой комиссии заявили о политической мотивированности роспуска.