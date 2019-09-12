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Порошенко прокомментировал роспуск ЦИК Украины

12 сентября 2019, 09:54  •  126 • Украина
Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко прокомментировал данные о роспуске Центральной избирательной комиссии страны.
 
РИА Новости
 

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

«Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и не совместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временно поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором», — отметил он.

По словам Порошенко, во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и непредвзятость.

Ранее в Верховную раду Украины поступило представление украинского президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава ЦИК.

В самой комиссии заявили о политической мотивированности роспуска.

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