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Порошенко прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа
10 июля 2018, 20:39 • 161 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко в статье Financial Times поделился ожиданиями от предстоящей встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.
© Mikhail Klimentyev globallookpress.com
По его словам, эта неделя является важной для Украины, «когда перед ней возникают веские вызовы для безопасности и стабильности».
Он напомнил, что неделя началась с саммита Украина — ЕС в Брюсселе.
«Эта «украинская неделя» направит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами, прежде всего в Хельсинки», — сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что на основе «согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины, без Украины» он желает Трампу «успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь».
«Зная его, я уверен, что он ждёт нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет», — добавил глава государства.
При этом он указал, что встреча двух президентов пройдёт в 28-ю годовщину принятия парламентом Украины Декларации о государственном суверенитете.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что ситуации в Сирии и на Украине станут главными темами переговоров между Путиным и Трампом.
При этом президент США рассказал, что приготовил «маленький подарок» для Путина.
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