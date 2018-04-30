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Порошенко прокомментировал поставку американских комплексов Javelin на Украину

30 апреля 2018, 21:24  •  112 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну. Об этом он написал в своём Twitter.
 
globallookpress.com © Christian Thiel
 

«Приветствую оживлённый интерес — и на Украине, и за её пределами — к поставкам нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что, да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию», — написал он.

По его словам, новые комплексы «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности». 

Порошенко добавил, что в Киеве продолжают работать над «укреплением оборонного потенциала с целью дать отпор российской агрессии». 

Также он поблагодарил президента США Дональда Трампа за «справедливое решение в поддержку Украины».

pic.twitter.com/wX9ONtd6Ha

— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2018 г.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что на Украину доставили комплексы Javelin.

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