Порошенко прокомментировал поставку американских комплексов Javelin на Украину

Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну. Об этом он написал в своём Twitter.

«Приветствую оживлённый интерес — и на Украине, и за её пределами — к поставкам нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что, да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию», — написал он.

По его словам, новые комплексы «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности».

Порошенко добавил, что в Киеве продолжают работать над «укреплением оборонного потенциала с целью дать отпор российской агрессии».

Также он поблагодарил президента США Дональда Трампа за «справедливое решение в поддержку Украины».

pic.twitter.com/wX9ONtd6Ha — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2018 г.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что на Украину доставили комплексы Javelin.