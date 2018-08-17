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Порошенко прокомментировал испытания украинской крылатой ракеты

17 августа 2018, 18:39  •  86 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские крылатые ракеты проходят успешные испытания и могут обеспечивать надёжную оборону Черноморского и Азовского побережья.
 
@oleksandr.turchynov Facebook
 

Щойно Секретар РНБО і керівник "Укроборонпрому" доповіли про успішний пуск української крилатої ракети

Триває успішне випробування вітчизняних крилатих ракет, здатних знищувати будь-які морські та наземні цілі й забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя pic.twitter.com/mS16B2xlTC

— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 августа 2018 г.

«Секретарь СНБО и руководитель «Укроборонпрома» доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты. Продолжается успешное испытание отечественных крылатых ракет, способных уничтожать любые морские и наземные цели», — написал он в Twitter.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на юге Одесской области во время этапа лётных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу.

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