Порошенко проиграл войну за автокефальную церковь

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Провал затеи Порошенко со встречей с епископатом УПЦ (МП) ставит окончательный крест не только на Томасе (именно так называют обещанный «томос» его воздыхатели – от Порошенко до Денисенко), но, похоже и на скорейшем проведении «Объединительного собора украинского православия».

Разруливать ситуацию с этим «собором» срочно в Киев прибыл второй человек в действительной иерархии Фанара, правая рука Варфоломея (в украинском вопросе – уж точно) Эммануэль Галльский. Выше, как говорится некуда. А значит, ситуация с «томосом» аховая.

Похоже, засланные ещё два месяца назад «экзархи» так и справились с традиционным украинским гетманством главарей т.н. «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви» («УАПЦ»), а также хитроустроенностью автокефалистского лобби в епископате УПЦ (МП) и забаганками Порошенко, желающего видеть во главе «ЕПУЦ» своего ставленника из числа последних.

ОПГ «Киевский патриархат» и «УАПЦ» даже не смогли прийти к согласию – вдумаемся – о начале переговоров об условиях проведения «Объединительного собора». Хотя уж целых пять недель прошло с громогласного анонса Денисенки (кличка Филарет) «Объединительного собора, который состоится в самое ближайшее время».

Впрочем, лидер «УАПЦ» И. Малэтыч уже согласился с волей Варфоломея и готов поддержать кандидата на предстоятеля «ЕПУЦ», которого выдвинет Фанар. Но Экуменический патриархат пока сам не может определиться с тем, кого он видит во главе лепимой структуры – американского диаспорянина И. Гэчу или галичанина (также принявшего гражданство США) В. Зэлынського. Как бы там ни было, а галльский Эммануэль уже определён куратором этого самого «собора», дабы контролировать продвижение госдеповской креатуры. Но поскольку он не знает сильскогосподарской мовы, модерировать «собор» должен Гэча.

И это крайне беспокоит и без того тревожный сон украинского алкодента, который хочет видеть во главе «ЕПУЦ» своего карманного архиерея – митрополита Винницкого Симеона. Для продвижения последнего и нужна была Порошенке встреча с епископатом УПЦ (МП).

Во-первых, некая критическая масса канонических (пока ещё) епископов могла бы противопоставить своего собрата Симеона кандидатам от «филаретовцев» (Филарету или его «местоблюстителю» Епифанию) и «автокефалов» (Гэче либо Зэлинському).

Во-вторых, Экуменический патриархат ставит жёсткое условие: без участия канонических епископов на «соборе» – никакого «томоса». «Канонизировать» исключительно раскол Варфоломей не намерен. На него только за «легализацию» лидеров расколов обрушилась половина предстоятелей и соборов поместных церквей.

И, в-третьих, лишь проведя такую встречу с епископатом УПЦ (МП), Порошенко мог бы гарантировать, что те канонические епископы, которые обещают явиться на «собор» или за явку которых ручаются те же Симеон с Драбынкой, не передумают в последний момент, превратив «собор» в очередное украинское посмешище и не вызвав тем самым ярость Варфоломея с Госдепом. Ведь, несмотря на все «триумфальные успехи» в деле «автокефалии», за последние недели перед «собором» число тех, кто однозначно готов был порвать с УПЦ (МП) сократилось с шести до двух (Драбынко и Софроний). Но Драбынко — даже не правящий, а викарный епископ (тот, кто занимается делами епархиального управления, а не архипасторством), причём, сейчас отстранённый даже от дел.

То есть, намеченное на 13 ноября собрание Порошенко рассматривал как очную ставку: клянущиеся ему в верности архиереи должны были повторить это, глядя ему в глаза и на виду у священноначалия УПЦ (МП), и тем отрезать пути назад. А падких на измену «младоепископов» Драбынко, будучи личным секретарём предыдущего предстоятеля, протолкнул кафедры в достаточном количестве. Так что, шансы у Порошенко были.

С другой стороны, это грозило ему серьёзной имиджевой потерей. Ведь если национально-свидомые «филаретовцы» с автофекалами припёрлись подписывать его обращение к Варфоломею в Администрацию президента (АП), то по тому же вопросу «голова державы шёл на поклон в логово цэрквы страны-агрессора». А проведение встречи в Киево-Печерской лавре было условием митрополита Киевского Онуфрия, с которым проситель о встрече был вынужден согласиться.

Поэтому Порошенко попросил предстоятеля УПЦ (МП) не сообщать о будущем мероприятии СМИ. И тем самым подставился.

Но Церкви, как мы понимаем, весь этот цирк с очной ставкой был совсем не интересен. Ещё менее выгодны были ей последствия такой встречи в виде участия канонических епископов в «Объединительном соборе».

И была невольно допущена утечка, поставившая гаранта русофобии и фашизма в неловкое положение. В интернете всплыл циркуляр УПЦ (МП), обязывающий епископов явиться на встречу с главой дэржавы именно в Лавру.

Почему утечка невольная? Потому что никто специально ничего в СМИ не «сливал». Но направив данное распоряжение девяти десяткам архиереев УПЦ (МП), канцелярия Киевской митрополии вряд ли могла рассчитывать, что ни в одной из 90 цепочек «управделами митрополии – секретарь епархии – руководитель епархии/викарный епископ» не найдётся звено, по тем или иным соображениям, «сольющее инфу» в СМИ. Хотя бы те же Драбынкины ставленники – лишь бы назло подписавшему распоряжение митрополиту Антонию, ненавидимому Драбынкой. Так сами себя вдовушки (уж четыре года как Драбынку попёрли со всех должностей в митрополии) и выпороли.

Порошенко судорожно стал менять место встречи, предложив митр. Онуфрию «Украинский дом». Это бывший музей Ленина. Что само по себе показательно. Украина за 25 лет ничего фундаментального не построила. Внутренней энергии этого искусственного образования хватило разве что на переименования того, что построили извечные гнобители незламной нации. Но Церковь «почему-то» предпочла обсуждать судьбоносные для неё вопросы в Киево-Печерской лавре – рядом с мощами святых, а не в музее Ленина (киевляне его так и продолжают называть).

В «Украинский дом» приехал в назначенное Порошенкой время лишь верный (каждому президенту, независимо от степени злочынности) Драбынко. И только через шесть часов к нему подтянулись Симеон да архиепископ Новокаховский Филарет (за что сейчас изображает покаяние).

Доброжелатели церкви в лице либерального «Коммерсанта», правда, рассказывают о неких «15 доверенностях», якобы выписанных Симеону архиереями УПЦ (МП) на встречу с Порошенко, и, соответственно на участие в «Объединительном соборе». Но, согласитесь, «создание церкви по доверенности», это ещё более смехотворно, нежели «выборы епископов», которыми сопровождалось создание вышеупомянутой «УАПЦ» по распоряжению НКВД в 1919 г.

Вселенская церковь (не путать со всё более откалывающимся т.н. «Вселенским патриархатом), созданная два тысячелетия назад Самим Богом посредством схождения Святого Духа на апостолов, «креатив» Симеона с доверенностями вряд ли оценит.

Что же делать Порошенке с Эммануэлью за неделю, остающуюся до намеченного на 22 ноября «Объединительного собора»?

Порошенко — очень мстительный, гордый и тщеславный человек. Поэтому, конечно же, обладая всеми рычагами власти, он с помощью спецслужб, компромата на самых нестойких и недостойных епископов может «выдергивать» их из Церкви поодиночке. И есть шанс, что так он сможет сформировать пул из тех, кто согласится участвовать в «Объединительном соборе».

Да вот, не успел написать предыдущий абзац, как сообщение главы юротдела УПЦ (МП) протоиерея Александра Бахова:

«СБУ начала приглашать епископов УПЦ на "разговор" или "беседу". После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно, но хочу обратить внимание, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как "разговор" или "беседа". Поэтому дорогие Владыки и отцы сомневаюсь, что они с Вами о Боге будут говорить!

В связи с этим помните!

Самое первое и основное - не бойтесь! (Откр. 2:10).

Вы имеете право знать, кто Вас вызывает, куда, почему, для чего и в качестве кого!

А "приглашение" просите присылать по почте способом предусмотренным законодательством (Глава 11 Уголовного процессуального кодекса)!

На "разговор «лучше приходить с адвокатом, каждый имеет право на правовую помощь (ст. 59 Конституции Украины).

Во время "разговора" Вы имеете право не свидетельствовать против себя относительно себя, членов семьи или близких родственников (ст. 63 Конституции Украины).

Вообще-то добрый следователь перед "разговором", пока готовится чай, должен Вам об этом рассказать. А если попадется не добрый?»

Ну а Варфоломею ничего не остаётся, как занять выжидательную позицию. Мяч сейчас на поле украинской власти и непризнанных церковных структур. Экуменический патриарх сделал все, что мог для «Объединительного собора», и теперь ждет, чем ответит украинская власть.

А если она ничего не сможет сделать, это… еще большая выгода для Варфоломея. Поскольку Украину он объявил своей канонической территорией, то с чистой совестью «восстановит» «Киевскую митрополию Константинопольского патриархата» или учредит «экзархат».

Дмитрий Скворцов

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