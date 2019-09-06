Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дориан" распотрошил "заначки" наркобаронов: На побережье Фл...
Серена Уильямс одержала победу над Свитолиной и вышла в финал US Open
Дымящийся ствол США. Как оружие попадает к террористам Сирии и Йемена
Путин собирается принять участие в едином дне голосования 8 сентября
Главная / Украина

Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины

06 сентября 2019, 10:54  •  85 • Украина
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань.
 
globallookpress.com
 

В эфире телеканала «Прямой» защитник заявил, что повестка Порошенко была оформлена с нарушениями, поэтому он не явился «по уважительной причине».

«Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства — это является уважительной причиной для неявки», — заявил он.

3 сентября Порошенко также не прибыл в ГБР для проведения следственных действий. Тогда адвокат объяснил это работой Порошенко в Верховной раде и «многими уважительными причинами».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 18:54
В Москве Игорь Додон обсудил вопросы поставок газа и торговли
05 сентября 2019, 15:39
Молдова между Москвой и Брюсселем в ожидании скидки на газ
05 сентября 2019, 15:24
На Украине через суд намерены закрыть телеканал NEWSONE
05 сентября 2019, 12:09
На Украину прибыли американские сенаторы Джонсон и Мёрфи
05 сентября 2019, 15:24
В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
06 сентября 2019, 10:54
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать В...
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее п...
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о ли...
06 сентября 2019, 01:09
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США и Польшей против России
02 сентября 2019, 03:09
Cosa Nostra – в Литве агонизирует могущественный клан Ландсбергисов
31 августа 2019, 02:09
«Будущее — за гибридными двигателями»: как новая силовая установка может изменить облик гражданской авиации в РФ
01 сентября 2019, 20:39
"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
31 августа 2019, 02:24
Уберите военных: Южная Осетия начала операцию на границе с Грузией
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские ЗРК
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.