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Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
06 сентября 2019, 10:54 • 85 • Украина
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань.
globallookpress.com
В эфире телеканала «Прямой» защитник заявил, что повестка Порошенко была оформлена с нарушениями, поэтому он не явился «по уважительной причине».
«Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства — это является уважительной причиной для неявки», — заявил он.
3 сентября Порошенко также не прибыл в ГБР для проведения следственных действий. Тогда адвокат объяснил это работой Порошенко в Верховной раде и «многими уважительными причинами».
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