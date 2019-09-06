Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань.

В эфире телеканала «Прямой» защитник заявил, что повестка Порошенко была оформлена с нарушениями, поэтому он не явился «по уважительной причине».

«Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства — это является уважительной причиной для неявки», — заявил он.

3 сентября Порошенко также не прибыл в ГБР для проведения следственных действий. Тогда адвокат объяснил это работой Порошенко в Верховной раде и «многими уважительными причинами».