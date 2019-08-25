Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Зеленский надеется заменить СМС-переписку с ВСУ на перекличку роддомов
«Обычная ротация»: в Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Я...
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком
Псих-извращенец - портрет типичного мамкиного оппозиционера (Smile Face)
Главная / Политика

Порошенко прогулял День независимости и пригрозил Зеленскому... из Твиттера

25 августа 2019, 00:09  •  45 • Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве. Предпочел общаться со всеми из Твиттера, в том числе пригрозил в Сети Владимиру Зеленскому.
Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве. Но... Порошенко не упустил шанса обратиться к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Тут стоит отметить, на Украине есть традиция: мероприятия, посвященные Дню независимости, посещают все бывшие лидеры страны. Но не в этот раз. Вероятно, у Петра Порошенко нашлись другие важные дела. На личной странице в социальной сети Facebook Порошенко даже написал, что, пока идут торжества, он находится у здания Минобороны Украины.
Обращаясь к Зеленскому, Порошенко сегодня использовал цитату из Библии. Причем ею он грозил коллеге. Эту часть заочной беседы с Зеленским он вел уже в Twitter. Порошенко напомнил, что у Зеленского есть возможность провести ряд экономических реформ в условиях, когда он получил однопартийное большинство в парламенте. Такой пропрезидентской фракции, по словам Порошенко, не имел ни один президент Украины.
"Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится, - продолжил Порошенко. - Вместе с широкими возможностями приходит и колоссальная ответственность".
Напомним, партия "Слуга народа", поддерживающая Зеленского, набрала по итогам выборов 43%, действительно, получив, таким образом, большинство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
24 августа 2019, 01:24
Соловьев оценил "манифест оппозиции" Ходорковского: "Опять ищет пушечное мясо для своих схем"
25 августа 2019, 00:09
Россия готова утилизировать боеприпасы на самом большом складе в Европе - в Колбасне
25 августа 2019, 00:09
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
25 августа 2019, 00:09
Порошенко прогулял День независимости и пригрозил Зеленскому... из Твиттера
25 августа 2019, 00:09
Горящий шар на бескрайних просторах: Минобороны показало пуски "Булавы" и "Синевы" на видео
24 августа 2019, 01:24
Боится нанимать людей Януковича: Политолог о слабости Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 августа 2019, 00:09
"Отпускайте": Русские дипломаты не дали США поставить ультиматум по делу шп...
25 августа 2019, 00:09
Как Путин из США страну бомжей сделал
25 августа 2019, 00:09
Росгвардейцам предложили раскрывать личность по первому требованию: Хинштейн заявил о...
25 августа 2019, 00:09
Горящий шар на бескрайних просторах: Минобороны показало пуски "Булавы" и &...
25 августа 2019, 00:09
Россия готова утилизировать боеприпасы на самом большом складе в Европе - в Колбасне
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
18 августа 2019, 15:24
"Мародёры, убийцы, грабители": Документы ВСУ о преступлениях украинских военных в Донбассе слили в Сеть - фото
22 августа 2019, 10:09
Наследник «Смерча»: какими возможностями обладает новейшая российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С»
19 августа 2019, 07:39
Спит ли Путин по ночам? На кону будущее России
22 августа 2019, 07:09
Крым сдали… "воры в законе"? Украинцам представили "бандитскую" версию мирного референдума
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили секретные данные о начале Второй мировой
18 августа 2019, 12:09
В Раде заявили об "убийстве" главного военно-промышленного предприятия Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.