Порошенко прогулял День независимости и пригрозил Зеленскому... из Твиттера

Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве. Но... Порошенко не упустил шанса обратиться к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Тут стоит отметить, на Украине есть традиция: мероприятия, посвященные Дню независимости, посещают все бывшие лидеры страны. Но не в этот раз. Вероятно, у Петра Порошенко нашлись другие важные дела. На личной странице в социальной сети Facebook Порошенко даже написал, что, пока идут торжества, он находится у здания Минобороны Украины.

Обращаясь к Зеленскому, Порошенко сегодня использовал цитату из Библии. Причем ею он грозил коллеге. Эту часть заочной беседы с Зеленским он вел уже в Twitter. Порошенко напомнил, что у Зеленского есть возможность провести ряд экономических реформ в условиях, когда он получил однопартийное большинство в парламенте. Такой пропрезидентской фракции, по словам Порошенко, не имел ни один президент Украины.

"Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится, - продолжил Порошенко. - Вместе с широкими возможностями приходит и колоссальная ответственность".

Напомним, партия "Слуга народа", поддерживающая Зеленского, набрала по итогам выборов 43%, действительно, получив, таким образом, большинство.