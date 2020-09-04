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Порошенко продвигает супругу на пост мэра Киева

04 сентября 2020, 18:45  •  75 • Украина

Плакаты с пятым президентом Украины в Киеве породили слухи о том, что Пётр Порошенко собирается баллотироваться от своей политсилы «Европейская солидарность» на пост мэра столицы Украины.

Однако, по информации Telegram -канала «Политика страны», сам Порошенко точно не пойдет в градоначальники Киева.

«Слишком велики риски проиграть. Более того, на сейчас основная концепция пока вообще не выдвигать кандидата в мэры (который может вообще во второй тур не выйти, что будет позором для партии), а сосредоточиться на продвижении партсписка в Киевсовет. Именно для этого и повесили рекламу с Порошенко. То есть это тема под выборы в Киевсовет, а не мэра», — пишут авторы ТГ-канала, ссылаясь на источник в партии Порошенко.

При этом собеседник не исключил, что человек по фамилии «Порошенко» вполне может принять участие в борьбе за пост мэра в Киеве:

«Сейчас прорабатывается и просчитывается по социологии вариант, что партийный список "Евросолидарности" в Киевсовет возглавит жена Порошенко Марина».

Отметим, съезд партии «Европейская солидарность» прошел 31 августа под звуки военного американского марша «For Bales!», который пели во время Гражданской войны солдаты Конфедерации.

Выступивший лидер партии Петр Порошенко назвал свою главную задачу — борьба с «Оппозиционным блоком — За жизнь», потому что «ОПЗЖ — это враг, это пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Москву, на Кремль, на Путина».

На съезде политсила определилась с кандидатурами на местные выборы.

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