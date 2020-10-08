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Порошенко продавал боевикам фосфорные бомбы - экс-депутат Рады
08 октября 2020, 16:45 • 116 • Политика
Бывший соратник главы Украины раскрыл преступление
Пожар на крупнейшем украинском военном складе в Калиновке был устроен по приказу экс-президента Незалежной Петра Порошенко. Он хотел скрыть недостачу боеприпасов, которые тайно продал боевикам в Сирии. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Давид Жвания.
В видеообращении к украинцам он рассказал, что Порошенко, придя к власти в Киеве в 2014 г., два года незаконно снабжал противостоящие сирийскому правительству группировки оружием и боеприпасами, в том числе запрещенными ОЗХО фосфорными бомбами.
"Порошенко продавал оружие в то время, когда наша армия на Донбассе испытывала нехватку вооружений. Когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие",
– подчеркнул Жвания, указав, что контакты Порошенко с сирийскими боевиками и продажа им оружия – это не голословные утверждения, есть документальные подтверждения.
Более того, страшный пожар на военном складе в Калиновке в 2017 г., по данным бывшего нардепа, был устроен специально по приказу тогдашнего президента.
По словам Жвании, все доказательства он передаст в Госбюро расследований Украины, и Порошенко уже не уйдет от ответственности.
Арсенал под Винницей полыхнул 27 сентября 2017 года. Порошенко тут же обвинил во всем диверсантов. Тогда в течение года на Украине сгорели еще несколько военных складов.
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