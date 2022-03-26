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Порошенко проболтался про центр НАТО на Украине: Был построен на его деньги

26 марта 2022, 02:10  •  156 • Политика
Петр Порошенко открыто признал по немецкому телевидению, что НАТО содержало на территории Украины тренировочный центр, а Россия его уничтожила.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко случайно признался, что НАТО содержало на территории Украины тренировочный центр. Инцидент произошёл во время интервью телевидению Германии.
Порошенко заявил, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией, потому что русская ракета уничтожила на Украине учебный центр НАТО. Экс-президент добавил, что этот центр был построен на его личные деньги.
Таким образом Порошенко в попытке втянуть ЕС в войну с Россией, по сути, подтвердил то, о чём говорил президент России Владимир Путин. А именно, что из Украины целенаправленно делали базу НАТО для атаки на Россию.

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