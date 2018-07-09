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Порошенко призвал «опечатать» часть границы с Россией

09 июля 2018, 21:54  •  98 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает необходимым «опечатать» часть украинско-российской границы. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
 
Reuters
 

«Я считаю, что единственный способ изменить ситуацию — опечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений», — заявил он во время совместной пресс-конференции с главами Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.

Также он заявил, что Россия «должна принять развёртывание многонациональной миротворческой операции» под руководством ООН на всей «временно оккупированной территории Донбасса», в том числе на границе с Россией.

Ранее Порошенко заявил, что вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс является «тестом для Кремля».

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