Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе

Киев ждёт реакции ЕС, США и Канады на предстоящие выборы в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, заявил украинский лидер Пётр Порошенко.

«Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждём и заседания стран «Большой семёрки», и реакции наших партнёров по Европейскому союзу, партнёров из США, Канады и всего мира», — приводит пресс-служба президента его слова.

При этом он призвал жителей Донбасса отказаться от участия в выборах.

Порошенко рассказал, что в понедельник, 12 ноября, в Вене пройдёт заседание Постоянного совета ОБСЕ, где в повестку дня будет включён вопрос о выборах в Донбассе.

По его словам, украинская сторона также начала консультации в Совете Безопасности ООН.

Ранее в МИД Украины заявили, что реакцией на выборы в ДНР и ЛНР станет ужесточение международных санкций против России.

В Евросоюзе подчёркивали, что не признают итогов выборов в Донбассе, которые запланированы на 11 ноября.

Как отмечали в Кремле, предстоящие выборы не противоречат Минским соглашениям.