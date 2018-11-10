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Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе
10 ноября 2018, 23:09 • 48 • Украина
Киев ждёт реакции ЕС, США и Канады на предстоящие выборы в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, заявил украинский лидер Пётр Порошенко.
©president.gov.ua
«Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждём и заседания стран «Большой семёрки», и реакции наших партнёров по Европейскому союзу, партнёров из США, Канады и всего мира», — приводит пресс-служба президента его слова.
При этом он призвал жителей Донбасса отказаться от участия в выборах.
Порошенко рассказал, что в понедельник, 12 ноября, в Вене пройдёт заседание Постоянного совета ОБСЕ, где в повестку дня будет включён вопрос о выборах в Донбассе.
По его словам, украинская сторона также начала консультации в Совете Безопасности ООН.
Ранее в МИД Украины заявили, что реакцией на выборы в ДНР и ЛНР станет ужесточение международных санкций против России.
В Евросоюзе подчёркивали, что не признают итогов выборов в Донбассе, которые запланированы на 11 ноября.
Как отмечали в Кремле, предстоящие выборы не противоречат Минским соглашениям.
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