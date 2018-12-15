Порошенко призвал участников «объединительного собора» договориться

Украинский лидер Пётр Порошенко призвал участников «объединительного собора», который проходит в Киеве, договориться и выбрать предстоятеля, а также утвердить устав новой церкви.

«Обращаюсь непосредственно к участникам собора, к иерархам церквей. Колоссальная ответственность в эти часы лежит на вас. Государство сделало всё, что могло. Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Как заявил глава государства, «предстоит принять устав и выбрать предстоятеля».

«А томос уже ждёт его на Фанаре. Итак, всё зависит от вашей способности договориться, услышать друг друга, услышать ради Украины», — добавил он.

15 декабря в центре Киева проходит «объединительный собор» под эгидой Константинополя.

Как стало известно, сотрудниками полиции были задержаны два человека с опасными предметами на площади перед храмом Святой Софии в Киеве.