Порошенко призвал США и ЕС подготовить «адские санкции для Путина»

Лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал Европейский союз и США назначить представителей, которые будут заниматься срочной разработкой списка санкций против России.Такое заявление Порошенко сделал на Киевском форуме по безопасности.«ЕС, США должны назначить каждый нового представителя, который будет заниматься срочной разработкой списка санкций, которые одни — надо принять уже сейчас, а другие — адские санкции для Путина, тогда, когда он решится на второй этап агрессии», — истерит экс-президент, добавив, что в Москве не должно быть никаких иллюзий относительно введения санкций.«Вводить санкции надо уже и сейчас, и цена агрессии для Путина, в том числе через санкционный механизм, должна стать непомерной и невыносимой. Как минимум, Запад должен точно продемонстрировать, что произойдет в случае расширения агрессии», — продолжил Порошенко.По его мнению, президент России Владимир Путин сейчас повышает ставки, создает атмосферу страха не только в Украине и Восточной Европе, а по всему континенту, и, возможно, по всему миру, а также пытается подтолкнуть Украину и ее партнеров к капитуляции.«Это осовремененная версия печально известной политики умиротворения агрессора. Сегодня Путин открыто и откровенно демонстрирует свое пренебрежение, свою ненависть к демократическому миру и мировому правопорядку, сознательно и открыто бряцает оружием, шантажирует европейские страны газовым оружием, и Украину, кстати, очень успешно шантажирует, подрывает западные демократические институты и отравляет наше общество дезинформацией, пропагандой, фейками», — утверждает Порошенко.Вчера, президент РФ Владимир Путин обозначил «красные линии» для НАТО: если на Украине появятся ударные комплексы с подлетом к Москве в несколько минут, Россия будет вынуждена создать в ответ такие же угрозы.