Порошенко призвал сохранить курс Украины в НАТО и ЕС после выборов

Украина не должна останавливаться на полпути после выборов в стране, нужно продолжать реформы и курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Такое мнение выразил действующий украинский президент Пётр Порошенко после подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатом на пост главы государства.

«Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ, не потратили зря. Чтобы мы не остановились на полпути и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны для соответствия критериям, которые необходимы для членства в ЕС и НАТО», — приводит слова украинского лидера его пресс-служба.

Порошенко отметил, что Украина за пять лет прошла «огромные испытания».

«Сейчас, в 2019 году, ещё больше ответственности, ответственности за судьбу страны», — добавил он.

Ранее стало известно, что Порошенко подал в ЦИК Украины документы для регистрации кандидатом в президенты.

В январе украинский лидер заявил, что Украина придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.

Также глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что Украине стать членом НАТО будет проще, чем членом ЕС, из-за «фокуса на реформировании сектора безопасности».