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Порошенко призвал сохранить курс Украины в НАТО и ЕС после выборов
03 февраля 2019, 21:54 • 70 • Украина
Украина не должна останавливаться на полпути после выборов в стране, нужно продолжать реформы и курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Такое мнение выразил действующий украинский президент Пётр Порошенко после подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатом на пост главы государства.
©Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ, не потратили зря. Чтобы мы не остановились на полпути и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны для соответствия критериям, которые необходимы для членства в ЕС и НАТО», — приводит слова украинского лидера его пресс-служба.
Порошенко отметил, что Украина за пять лет прошла «огромные испытания».
«Сейчас, в 2019 году, ещё больше ответственности, ответственности за судьбу страны», — добавил он.
Ранее стало известно, что Порошенко подал в ЦИК Украины документы для регистрации кандидатом в президенты.
В январе украинский лидер заявил, что Украина придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.
Также глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что Украине стать членом НАТО будет проще, чем членом ЕС, из-за «фокуса на реформировании сектора безопасности».
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