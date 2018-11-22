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Порошенко призвал Раду «безотлагательно» рассмотреть вопрос о курсе в НАТО и ЕС

22 ноября 2018, 17:54  •  83 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко призвал Верховную раду «безотлагательно» рассмотреть вопрос о внесении изменений в украинскую Конституцию относительно евроатлантической интеграции страны.
 
Reuters
 

Об этом он написал в своём Facebook.

По его словам, Конституционный суд Украины «открыл зелёный свет на внесение изменений в Конституцию». 

Порошенко выразил уверенность в том, что «движение» Украины в ЕС и НАТО является «необратимым».

«Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — заявил он.

В сентябре Порошенко заявлял, что Рада может рассмотреть законопроект о курсе в ЕС и НАТО в ближайшее время.

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