Порошенко призвал Раду «безотлагательно» рассмотреть вопрос о курсе в НАТО и ЕС

Президент Украины Пётр Порошенко призвал Верховную раду «безотлагательно» рассмотреть вопрос о внесении изменений в украинскую Конституцию относительно евроатлантической интеграции страны.

Об этом он написал в своём Facebook.

По его словам, Конституционный суд Украины «открыл зелёный свет на внесение изменений в Конституцию».

Порошенко выразил уверенность в том, что «движение» Украины в ЕС и НАТО является «необратимым».

«Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — заявил он.

В сентябре Порошенко заявлял, что Рада может рассмотреть законопроект о курсе в ЕС и НАТО в ближайшее время.