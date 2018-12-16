Порошенко призвал прихожан и священников "добровольно" переходить в раскольническую лжецерковь

Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Петр Порошенко пообещал защиту их прав тем прихожанам и священникам канонической Украинской Церкви, которые добровольно перейдут в подчинение новой структуры, созданной по итогам так называемого объединительного собора в Киеве.

"Я гарантирую, что государство защитит права священников и прихожан УПЦ МП, которые добровольно войдут в единую Церковь", - заявил украинский национальный лидер.

При этом Порошенко также отметил, что, по его мнению, вопрос автокефалии для Украины лежит не столько в сфере религиозных дел, сколько является вопросом светским и государственным. Так, президент Украины настоял, что вопрос автокефалии - это не церковный вопрос, но вопрос национальной безопасности.

Украина является независимой страной, значит, заключил Порошенко, у неё должна быть своя собственная независимая Церковь. Структура, созданная на киевском "объединительном соборе", по его мнению, способна будет вывести страну из-под влияния России.