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Порошенко призвал поддерживать украинскую общину в России
25 ноября 2018, 20:39 • 86 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости поддерживать украинскую общину в России. Об этом он написал в своём Twitter.
Reuters
«Считаю, что мы должны помнить об украинской общине в России, давайте разными способами поддерживать её. В России теперь очень нелегко быть украинцем, сложнее, чем где-либо», — заявил украинский президент.
Ранее Порошенко заявил, что Россия якобы предпринимает попытки повлиять на украинские выборы.
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