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Порошенко призвал поддерживать украинскую общину в России

25 ноября 2018, 20:39  •  86 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости поддерживать украинскую общину в России. Об этом он написал в своём Twitter.
 
Reuters
 

«Считаю, что мы должны помнить об украинской общине в России, давайте разными способами поддерживать её. В России теперь очень нелегко быть украинцем, сложнее, чем где-либо», — заявил украинский президент.

Вважаю, що ми повинні пам‘ятати про українську громаду в Росії, давайте у різний спосіб підтримувати її. В Росії тепер дуже нелегко бути українцем, найскладніше, ніж будь-де.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 ноября 2018 г.

Ранее Порошенко заявил, что Россия якобы предпринимает попытки повлиять на украинские выборы.

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