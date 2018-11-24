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Порошенко призвал «оформить» автокефалию в ближайшее время

24 ноября 2018, 21:54  •  37 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что автокефалия православной церкви на Украине будет «оформлена юридически и канонически» в ближайшее время, сообщает Интерфакс-Украина. 
 
©president.gov.ua
 

Об этом он сказал во время мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв голодомора. 

«Ожидаем, что в ближайшее время юридически и канонически будет оформлена автокефалия», — заявил Порошенко.

Также украинский президент заявил, что «решение об автокефалии принято».

Ранее Порошенко провёл встречу с рядом иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

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