Порошенко призвал «оформить» автокефалию в ближайшее время

Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что автокефалия православной церкви на Украине будет «оформлена юридически и канонически» в ближайшее время, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом он сказал во время мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв голодомора.

«Ожидаем, что в ближайшее время юридически и канонически будет оформлена автокефалия», — заявил Порошенко.

Также украинский президент заявил, что «решение об автокефалии принято».

Ранее Порошенко провёл встречу с рядом иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.