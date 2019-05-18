Порошенко призвал новые власти Украины усиливать давление на Россию

Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе выступления в Киеве по случаю Дня Европы призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского усиливать санкционное давление западных стран на Россию.

Как сообщает РИА Новости, Порошенко, обратился к «тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию».

«Усиливайте санкционное давление западных стран на Россию», — сказал он.

По словам Порошенко, самое главное — создать условия, чтобы до 2023 года Украина «отвечала критериям членства в ЕС» и подписала план действий по членству в НАТО.

Ранее Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.