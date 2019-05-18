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Порошенко призвал новые власти Украины усиливать давление на Россию
18 мая 2019, 16:24 • 58 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе выступления в Киеве по случаю Дня Европы призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского усиливать санкционное давление западных стран на Россию.
Reuters
Как сообщает РИА Новости, Порошенко, обратился к «тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию».
«Усиливайте санкционное давление западных стран на Россию», — сказал он.
По словам Порошенко, самое главное — создать условия, чтобы до 2023 года Украина «отвечала критериям членства в ЕС» и подписала план действий по членству в НАТО.
Ранее Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
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