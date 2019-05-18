Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
«Реваншистские настроения»: почему в США намерены проверить правомочность слежки...
«Политический торг»: в украинских СМИ появился проект указа Зеленского о роспуск...
Скрипали останутся в Британии навсегда? Племянница экс-агента подтвердила: "...
Главная / Украина

Порошенко призвал новые власти Украины усиливать давление на Россию

18 мая 2019, 16:24  •  58 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе выступления в Киеве по случаю Дня Европы призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского усиливать санкционное давление западных стран на Россию.
 
Reuters
 

Как сообщает РИА Новости, Порошенко, обратился к «тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию».

«Усиливайте санкционное давление западных стран на Россию», — сказал он.

По словам Порошенко, самое главное — создать условия, чтобы до 2023 года Украина «отвечала критериям членства в ЕС» и подписала план действий по членству в НАТО.

Ранее Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
18 мая 2019, 13:09
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
18 мая 2019, 16:24
В Госдуме оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма
17 мая 2019, 21:09
В Брюсселе дали понять: на деньги ЕС в Кишинёве могут не рассчитывать
17 мая 2019, 17:39
Украинская партия заявила об отсутствии у Зеленского своей команды
17 мая 2019, 17:39
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину
18 мая 2019, 16:24
«Политический торг»: в украинских СМИ появился проект указа Зеленского о роспуске Рады
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2019, 06:09
Протесты в Екатеринбурге - вся жесть за 3 минуты (ночь 15 - 16 мая)
12 мая 2019, 23:54
«Будет удар в голову»: что Иран готовит для авианосца США
12 мая 2019, 17:24
«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах
12 мая 2019, 20:39
Начавший зачистку Харькова от "декоммунизаторов" Кернес поблагодарил горожан за поддержку
13 мая 2019, 06:24
Гарик Харламов "передумал" становиться президентом России, узнав о подъеме в 6 утра - видео
17 мая 2019, 11:24
Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"
15 мая 2019, 20:24
Побег директора космического НИИ – это очень, очень серьёзно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.