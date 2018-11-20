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Порошенко призвал не верить скептикам в вопросе евроинтеграции Украины
20 ноября 2018, 17:09 • 92 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко призвал не верить словам скептиков, которые утверждают, что Украина никогда не вступит в Европейский союз и НАТО.
©president.gov.ua
«Мы шаг за шагом приближаемся к членству в Евросоюзе, к членству в НАТО, и не верьте тем скептикам, которые говорят, что этого никогда не будет», — цитирует «Укринформ» президента.
Он напомнил, что украинская делегация находилась на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, а глава МИД Украины Павел Климкин — на заседании комиссии стратегического партнёрства в Вашингтоне.
«И там и там было чётко заявлено: двери НАТО для Украины открыты, всё зависит от вас — проводите реформы, изменяйте страну и всё будет хорошо. То же касается Европейского союза», — добавил Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что закрепление в Конституции курса Украины на вступление в НАТО является поводом «лишний раз помахать ручкой Москве». Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.
В августе в МИД Венгрии отметили, что Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО.
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