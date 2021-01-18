Порошенко призвал наказать Кремль за арест Навального

Арест Алексея Навального — очередной опасный вызов для всего демократического мира, заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.«В эти дни солидарного осуждения очередного преступления российских властей убежден, что без ответа оно не останется. Если Кремль и дальше не слышит законных призывов, должны ему помочь дополнительными санкционными ограничениями, начиная с лишением права голоса в ПАСЕ», — заявил он.«Несмотря на то, что наши подходы с Навальным по вопросу Крыму диаметрально противоположные, присоединяюсь к требованиям мира по уважению к демократическим ценностям и его немедленного освобождения, как и сотен политзаключенных и заложников Кремля, в частности украинских граждан», — добавил Порошенко.По мнению бывшего президента «встречать его возвращение на родину нормальная власть должна была не угрозой тюрьмы, а перспективой проведения всеобъемлющего и достоверного расследования попытки его отравления».