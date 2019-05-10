Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил призыв Порошенко усилить санкции против России
«Карго-культ» или великий праздник: что писали про День Победы в российских соцс...
Штаб Зеленского сохранил в тайне уровень присутствия США на его инаугурации
В Венгрии призвали дать автономию украинскому Закарпатью
Главная / Украина

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

10 мая 2019, 14:39  •  128 • Украина

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте президента Украины.

"Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, - сказано в сообщении. - Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы".

Кроме того, как отметили в пресс-службе, стороны обсудили ситуацию в Донбассе. При этом Порошенко поблагодарил немецкого лидера за поддержку территориальной целостности Украины. Со своей стороны, Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса на Украине, а также выразила надежду, что новое украинское руководство будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего по ЕС и развитию украино-германского стратегического партнерства. Собеседники также уделили внимание делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
09 мая 2019, 17:39
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
10 мая 2019, 13:09
В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»
09 мая 2019, 21:09
Молдавия: демократы и оппозиционеры пытаются «потеснить» Победу
09 мая 2019, 17:39
В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
09 мая 2019, 20:54
Около 700 тысяч участников и уголовные дела за «запрещённую символику»: как прошёл День Победы на Украине
10 мая 2019, 14:39
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 мая 2019, 05:24
Российские С-500 "похоронят американские F-35" и дотянутся до космических объектов - NI
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост, сделав фотографии с ракурса снизу
08 мая 2019, 06:09
Уникальный российский "Палантин", от которого "слепнут" НАТОвские самолёты, сорвет применение "Томагавков"
09 мая 2019, 14:39
"И Юлю пристроят": Твит о разоблачённых Соловьёвым "кукловодах" Зеленского стал вирусным
09 мая 2019, 04:54
Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех
07 мая 2019, 04:09
Гранатомет не помог: Боец НАТО поплатился за глумление над памятником советским воинам в Эстонии
08 мая 2019, 02:54
Блогер на примере Крымского моста доказал, что Путин "управляет природными законами Вселенной"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.