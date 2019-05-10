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Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
10 мая 2019, 14:39 • 128 • Украина
КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте президента Украины.
"Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, - сказано в сообщении. - Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы".
Кроме того, как отметили в пресс-службе, стороны обсудили ситуацию в Донбассе. При этом Порошенко поблагодарил немецкого лидера за поддержку территориальной целостности Украины. Со своей стороны, Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса на Украине, а также выразила надежду, что новое украинское руководство будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего по ЕС и развитию украино-германского стратегического партнерства. Собеседники также уделили внимание делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
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