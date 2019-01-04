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Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить честные выборы
04 января 2019, 13:09 • 46 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить свободные и честные выборы главы государства на Украине.
Reuters
По его словам, «высокое качество избирательного процесса» является визитной карточкой новой Украины.
«В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером», — написал он в Twitter.
Согласно ранее опубликованным данным опроса, Порошенко занимает первое место в президентском антирейтинге на Украине.
26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине. Он объяснил это необходимостью обеспечить право граждан на свободное волеизъявление на выборах.
О планах баллотироваться на пост президента Украины заявил шоумен Владимир Зеленский, а экс-глава СБУ Валентин Наливайченко уже был выдвинут кандидатом.
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