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Порошенко призвал к "осаде" Кремля

23 января 2021, 00:05  •  125 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Депутат Рады напомнил Зеленскому о существовании "красных линий" в отношении Крыма и Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал к бесконечной санкционной "осаде" Кремля, чтобы "вернуть" Крым и неподконтрольные киевскому режиму территории Донбасса. Такой совет "шоколадный" гуру всея Незалежной дал действующему главе соборной Владимиру Зеленскому. Поучал нынешний лидер партии "Евросолидарность" экс-комика в эфире украинского "5 канала".
Петр Алексеевич напомнил Владимиру Александровичу, какие "красные линии" нельзя переходить в вопросе полуострова и Донбасса.
Политик потребовал продолжения "непрерывной осады Кремля" с помощью рестрикций. По его мнению, к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта с ДНР и ЛНР нужно привлечь США. У Киева есть хорошие шансы принять дорожную карту по Донбассу на своих условиях до конца нынешнего года, пока у власти в ФРГ находится канцлер Ангела Меркель.
Также пан Порошенко убежден, что на Западе прислушивались к его просьбам ввести миротворцев Совбеза ООН на восток Украины, поэтому пану Зеленскому стоит вернуться к этому вопросу.

Депутат Верховной рады дал совет руководству страны "не раздражать общество пустой болтовней" по поводу проведения местных выборов в Донбассе, т.к. условий для этого в 2021-ом не намечается.
"Это же замечание касается и попытки возобновить закупку газа в России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля", – резюмировал экс-лидер нации.
Накануне свои идеи борьбы с Россией предложил бывший глава МИД Незалежной Владимир Огрызко. Он считает, что Кремль необходимо атаковать с помощью кибероружия, например, "выключить лампочки" и оставить Москву на пару дней без электроснабжения. Вот так прямым текстом и призвал к терракту в России.

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