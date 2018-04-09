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Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2»
09 апреля 2018, 15:09 • 192 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко призвал политиков и предпринимателей Германии пересмотреть отношение к проекту газопровода «Северный поток — 2».
globallookpress.com © Ye Pingfan/Xinhua
«Немецкие политики и предприятия должны хорошо подумать. «Северный поток — 2» — это чисто политический проект, который финансирует Россия», — заявил президент в интервью немецкой газете Handelsblatt.
По его словам, газопровод является «политической взяткой за лояльность к России» и не имеет под собой экономического обоснования.
При этом Порошенко подчеркнул, что транзит газа через Украину «значительно дешевле», а украинскую газотранспортную систему «можно легко и выгодно модернизировать».
Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий отметил, что запуск «Северного потока — 2» несёт угрозу Украине и европейским странам.
6 апреля глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори рассказал, что ЕС и ЕК не поддержат проект газопровода.
В середине февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» не несёт угроз.
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