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Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2»

09 апреля 2018, 15:09  •  192 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко призвал политиков и предпринимателей Германии пересмотреть отношение к проекту газопровода «Северный поток — 2».
 
globallookpress.com © Ye Pingfan/Xinhua
 

«Немецкие политики и предприятия должны хорошо подумать. «Северный поток — 2» — это чисто политический проект, который финансирует Россия», — заявил президент в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, газопровод является «политической взяткой за лояльность к России» и не имеет под собой экономического обоснования.

При этом Порошенко подчеркнул, что транзит газа через Украину «значительно дешевле», а украинскую газотранспортную систему «можно легко и выгодно модернизировать».

Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий отметил, что запуск «Северного потока — 2» несёт угрозу Украине и европейским странам. 

6 апреля глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори рассказал, что ЕС и ЕК не поддержат проект газопровода.

В середине февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» не несёт угроз.

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