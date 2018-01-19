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Порошенко призвал Евросоюз наказать Россию за поддержку Абхазии и Южной Осетии

19 января 2018, 23:39  •  119 • Политика
Президент Украины призвал Грузию присоединиться к "совершенствованию" санкций против России.
Механизм санкций Евросоюза против России может быть "усовершенствован" при участии Грузии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи со спикером грузинского парламента Ираклием Кобахидзе, сообщается на сайте главы государства.
По словам украинского президента, Грузия может помочь работе по "совершенствованию" санкций Евросоюза против Москвы. Это поможет простимулировать Европу продлить санкции против России, считает Порошенко.
"Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию", - сказал украинский лидер. Кроме того, стороны заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности двух стран.
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". После этого грузинские войска атаковали республику, разрушив часть Цхинвала.
Защищая жителей Южной Осетии, Россия ввела войска в республику. После пяти дней боевых действий российские военные вытеснили грузинских из региона.

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