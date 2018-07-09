Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шефчович и Климкин обсудили трёхсторонние переговоры по газу перед саммитом ЕС —...
Принципиальное несогласие: Мэй приняла отставку министра по вопросам брексита
Польская русофобия: борьба с историей или с Россией? Воскресный вечер с Владимир...
Посольство РФ после смерти британки призвало Лондон раскрыть данные о событиях в...
Главная / Украина

Порошенко призвал ЕС продолжить оказывать давление на Россию

09 июля 2018, 18:39  •  46 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко призвал Евросоюз продолжить оказывать давление на Россию до «изменения её поведения».
 
©Maxym Marusenko globallookpress.com
 

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с главами Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита в Брюсселе. 

«Я хочу призвать столицу Европейского союза продолжать давление на Российскую Федерацию, пока не будет изменено её поведение», — приводит слова Порошенко УНН.

Ранее украинский президент заявил, что приветствует санкции ЕС против России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

46
Источник
Похожие новости
09 июля 2018, 18:39
«Приносим извинения России»: Вукоевич исключён из делегации сборной Хорватии после скандала с роликом «Слава Украине!»
09 июля 2018, 15:24
Шефчович и Климкин обсудили трёхсторонние переговоры по газу перед саммитом ЕС — Украина
09 июля 2018, 15:24
Украина отказалась от участия в Детском Евровидении из-за нехватки средств

09 июля 2018, 18:39
Порошенко призвал ЕС продолжить оказывать давление на Россию
09 июля 2018, 10:24
Президент Польши назвал Волынскую трагедию этнической чисткой
09 июля 2018, 18:39
Премьер Польши назвал условие для постоянного примирения с Украиной
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 июля 2018, 09:09
На Украине инвалиду разорвали рот за русскую речь
06 июля 2018, 09:39
Quid pro quo. Украина за Крым
05 июля 2018, 02:56
Прогулка по Кpымy. Аэропорт, Eвпатория
06 июля 2018, 06:24
И Су-57 уже не нужен?
06 июля 2018, 06:25
Одни белые: сборную России обвинили в расизме (Руслан Осташко)
03 июля 2018, 18:09
Пиарщица, «вычищавшая ватников» - КП: «Написала это на эмоциях»
07 июля 2018, 08:24
«Вскрыть ватку». Новый термин в социальной полемике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.