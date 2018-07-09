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Порошенко призвал ЕС продолжить оказывать давление на Россию
09 июля 2018, 18:39 • 46 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко призвал Евросоюз продолжить оказывать давление на Россию до «изменения её поведения».
©Maxym Marusenko globallookpress.com
Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с главами Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита в Брюсселе.
«Я хочу призвать столицу Европейского союза продолжать давление на Российскую Федерацию, пока не будет изменено её поведение», — приводит слова Порошенко УНН.
Ранее украинский президент заявил, что приветствует санкции ЕС против России.
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