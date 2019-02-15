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Порошенко призвал ЕС поддержать новый пакет «азовских санкций»

15 февраля 2019, 23:09  •  15 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко призвал представителя Евросоюза на переговорах по брекситу Мишеля Барнье поддержать введение нового пакета «азовских санкций» против России.
 
©president.gov.ua
 

«Президент призвал собеседника поддержать введение нового «азовского пакета» санкций ЕС против Москвы», — сообщается на официальном сайте президента.

Украинский лидер подчеркнул намерение продолжать сотрудничество с ЕС «на взаимовыгодных условиях» и назвал закрепление в Конституции членства Украины в ЕС и НАТО «выдающимся моментом в истории всей Европы». 

Отмечается, что еврокомиссар выразил готовность оказать поддержку Украине.

В конце января вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев ожидает от «друзей в ЕС» поддержки пакета «азовских санкций» против России.

В декабре 2018 года в Киеве заявляли о разработке «азовских санкций» против России.

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