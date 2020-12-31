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Порошенко признался в подготовке провокации против России из-за MH17

31 декабря 2020, 12:10  •  231 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-президент Украины объявил себя организатором плана по задержанию россиян в Минске
Петр Порошенко заявил, что операция по задержанию 33 россиян была спланирована им лично еще в 2018 году. Так на тот момент действующий президент собирался "наказать" Россию за ситуацию со сбитым "Боингом" MH17.
Напомним, в конце июля под Минском задержали сотрудников предположительно ЧВК "Вагнер", которые по подозрению белорусских спецслужб планировали провокации в республике перед президентскими выборами. Позже оказалось, что наводку на россиян Белоруссия получила из Украины. Киев намеревался добиться от Минска высылки мужчин, чтобы наказать за "участие в войне", однако сделать этого не вышло.
Экс-президент Украины заявил в эфире "5 канала", что к срыву операции причастны "конкретные лица". Он потребовал организовать расследование и отстранить всех, кто причастен к подобному, поскольку, как он уверяет, эти люди совершили "государственную измену".
По его заявлению, все планировавшие задержание "вагнеровцев" сотрудники являются украинскими героями, и нельзя прекращать попытки наказать виновников катастрофы с MH17, пишет URA.RU.
"Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя, во время оккупации, а и тех, кто был привлечен к выдаче преступных приказов", – призвал он.
Ранее экс-премьер Украины рассказал о мести Порошенко Януковичу.

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