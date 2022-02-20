Порошенко признался, что врал о "Джавелинах", чтобы напугать русских

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не постеснялся признаться во вранье в бытность главой страны. Он якобы специально распространял слухи о полученном западном оружии, в частности, о "Джавелинах", чтобы напугать русских.

Пётр Порошенко поделился секретом, который помог ему во время нахождения на посту президента Украины "сдержать агрессию России". По словам бывшего главы Незалежной, он намеренно занимался дезинформацией, рассказывая о смертоносных зенитно-ракетные комплексы Javelin, которые он получил от Запада.

"Джавелины" Киев действительно получал, но права использовать их на фронте не имел, однако эту деталь Порошенко тогда предпочитал опускать. Вместо этого он приказал распустить слухи, что этими ЗРК якобы оснащены все бригады Вооруженных сил Украины.

"Мы везде раскидали информацию, что каждая бригада имеет "Джавелины". И как только русские танки выйдут на позиции, мы будем стрелять из них", - вспомнил Порошенко. После этого, заявил политик в интервью телеканалу "Украина 24", русские танкисты начали отказываться выходить на боевые позиции.