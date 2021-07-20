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Порошенко признали "ненаучным фантастом" за слова про Крым
20 июля 2021, 21:55 • 184 • Политика
Сенатор Владимир Джабаров признал экс-президента Украины Петра Порошенко "ненаучным фантастом" за непродуманные слова про возвращение Крыма.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко вновь занялся популизмом, пообещав мусульманам вернуть Крым под контроль Киева. Об этом телеканалу "360" заявил сенатор Владимир Джабаров.
Порошенко обратился к мусульманам в связи с праздником Курбан-байрам. Как пояснил Джабаров, у Порошенко нет поддержки среди представителей крымских татар, которые проживают в Крыму и пользуются своим языком как государственным.
Подобные заявления от экс-президента слышать странно, ибо весной 2014 года Порошенко пришлось едва ли не уносить ноги с полуострова, лишившись поддержки среди местного населения.
"Эти заявления о возврате Крыма - это из области ненаучной фантастки. Серьёзно к ним относиться не надо. Он занимается обычным популизмом", - заявил парламентарий.
За непродуманные высказывания Порошенко пришлось оправдываться перед соратниками по партии "Европейская солидарность". Так, депутат Верховной рады Андрей Лопушанский начал говорить, что вопрос должен решаться "демократическим" путём.
А депутат Мустафа Джемилев назвал слова экс-главы государства "предположениями". Ибо невозможно "вернуть" Крым за год.
"Может, он хотел поднять настроение крымским татарам в этот праздничный день", - цитирует его слова Ura.ru.
Напомним, в 2014 году Крым воссоединился с Россией по итогам референдума.
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