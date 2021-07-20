Порошенко признали "ненаучным фантастом" за слова про Крым

Сенатор Владимир Джабаров признал экс-президента Украины Петра Порошенко "ненаучным фантастом" за непродуманные слова про возвращение Крыма.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко вновь занялся популизмом, пообещав мусульманам вернуть Крым под контроль Киева. Об этом телеканалу "360" заявил сенатор Владимир Джабаров.

Порошенко обратился к мусульманам в связи с праздником Курбан-байрам. Как пояснил Джабаров, у Порошенко нет поддержки среди представителей крымских татар, которые проживают в Крыму и пользуются своим языком как государственным.

Подобные заявления от экс-президента слышать странно, ибо весной 2014 года Порошенко пришлось едва ли не уносить ноги с полуострова, лишившись поддержки среди местного населения.

"Эти заявления о возврате Крыма - это из области ненаучной фантастки. Серьёзно к ним относиться не надо. Он занимается обычным популизмом", - заявил парламентарий.

За непродуманные высказывания Порошенко пришлось оправдываться перед соратниками по партии "Европейская солидарность". Так, депутат Верховной рады Андрей Лопушанский начал говорить, что вопрос должен решаться "демократическим" путём.

А депутат Мустафа Джемилев назвал слова экс-главы государства "предположениями". Ибо невозможно "вернуть" Крым за год.

"Может, он хотел поднять настроение крымским татарам в этот праздничный день", - цитирует его слова Ura.ru.

Напомним, в 2014 году Крым воссоединился с Россией по итогам референдума.