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Порошенко приветствовал введение новых санкций ЕС из-за проведения выборов в Крыму
14 мая 2018, 13:39 • 70 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что приветствует решение Евросоюза ввести новые санкции из-за проведения президентских выборов в Крыму.
© Пресс-служба президента Украины
«Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента России во временно оккупированном Крыму и Севастополе», — написал он в Facebook.
Он отметил, что его встреча в Ахене с лидерами ЕС, Франции и Германии чётко подтвердила, что тема восстановления суверенитета Украины «является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня».
Ранее источник сообщил, что в ЕС приняли решение о введении новых санкций в отношении пяти физических лиц из-за проведения выборов в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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