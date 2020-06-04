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Порошенко приведут на допрос насильно

04 июня 2020, 17:55  •  111 • Политика
Петр Порошенко. Фото:Oleksandr Lapin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бывшему президенту Украины предстоит объяснить незаконный вывоз картин
Печерский районный суд Киева разрешил привести Петра Порошенко на допрос принудительно. Политик проходит по делу о 43 картинах и ранее вызовы в Государственное бюро расследований игнорировал. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Допрос состоится 10 июня. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Государственного управления о принудительном приводе бывшего президента Украины, говорится на сайте ГБР.
Порошенко вызывают в качестве свидетеля по делу о незаконном вывозе из Украины картин известных художников. Полотна скрыли от таможенного контроля, и где они находятся сейчас, неизвестно.
Госбюро расследований Украины вызывало Порошенко на допрос и ранее, однако политик на него не явился. Тогда правоохранители обратились с просьбой в суд.
Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что решение суда нарушает законодательство. Он написал в "Фейсбук", что о предстоящем заседании Порошенко не сообщали.
Бывший украинский президент также проходит по делу о прослушке переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. На допрос Порошенко также вызывали 10 июня.

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