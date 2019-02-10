|
Порошенко присвоил звания двум задержанным в Керченском проливе морякам
10 февраля 2019, 13:09 • 122 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко присвоил звание лейтенанта двум морякам ВМС Украины, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе за нарушение границы России.
@petroporoshenko Facebook
На своей странице в Facebook Порошенко заявил, что звание лейтенанта получили 26 курсантов выпускного курса Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия».
«Среди выпускников — захваченные в плен России курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин», — отметил он.
Порошенко заявил, что лейтенантские погоны и кортики «ждут моряков дома».
Также он заявил, что верит в то, что Головаш и Костышин «обязательно станут командирами катеров».
Ранее сообщалось, что трёх украинских моряков перевели из больницы в СИЗО «Лефортово».
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Впоследствии находившихся на борту судов моряков арестовали.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
122
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 февраля 2019, 00:54
|
04 февраля 2019, 14:24
|
08 февраля 2019, 17:24
|
05 февраля 2019, 04:54
|
05 февраля 2019, 03:24
|
08 февраля 2019, 06:09
|
09 февраля 2019, 04:54