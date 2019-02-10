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Порошенко присвоил звания двум задержанным в Керченском проливе морякам

10 февраля 2019, 13:09  •  122 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко присвоил звание лейтенанта двум морякам ВМС Украины, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе за нарушение границы России.
 
@petroporoshenko Facebook
 

На своей странице в Facebook Порошенко заявил, что звание лейтенанта получили 26 курсантов выпускного курса Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия».

«Среди выпускников — захваченные в плен России курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин», — отметил он.

Порошенко заявил, что лейтенантские погоны и кортики «ждут моряков дома».

Также он заявил, что верит в то, что Головаш и Костышин «обязательно станут командирами катеров».

Ранее сообщалось, что трёх украинских моряков перевели из больницы в СИЗО «Лефортово».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Впоследствии находившихся на борту судов моряков арестовали.

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