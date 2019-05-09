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Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

09 мая 2019, 20:54  •  138 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
 
Reuters
 

«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.

В январе Порошенко вручил звезду героя бывшему главе неканонического Киевского патриархата Филарету.

О присвоении Филарету звания «Герой Украины» стало известно в начале января. 

Его обладателю вручается орден «Золотая звезда» или орден государства. Филарет получил обе награды. 

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