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Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
09 мая 2019, 20:54 • 138 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Reuters
«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
В январе Порошенко вручил звезду героя бывшему главе неканонического Киевского патриархата Филарету.
О присвоении Филарету звания «Герой Украины» стало известно в начале января.
Его обладателю вручается орден «Золотая звезда» или орден государства. Филарет получил обе награды.
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