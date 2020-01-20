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Порошенко пришёл в ГБР
20 января 2020, 19:09 • 34 • Украина
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР). Он посетил ведомство 20 января, хотя следователи сказали ему явиться 21 и 24 числа.
@poroshenko Twitter
Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на руководителя первого управления организации досудебных расследований ведомства Олега Корецкого.
«Сегодня неожиданно для нас (Порошенко. — RT) явился в ГБР. На сегодняшний день вызова у него не было. Он явился, мы вручили ему повестки о следующих вызовах на допросы к следователям ГБР. Он получил три повестки на следующие три допроса», — сказал он.
По словам Корецкого, Порошенко предложили пройти допрос, но он отказался без указания каких-либо мотивов и причин.
«Без объяснений развернулся и ушёл», — отметил он.
Представитель ГБР добавил, что ведомство всё так же ожидает, что Порошенко явится на допрос 21 числа.
Ранее Госбюро вызвало Порошенко на два допроса 21 и 24 января. Позднее бывший глава Украины поставил ГБР условие для явки на допрос.
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