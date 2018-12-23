Порошенко приравнял «бандеровцев» к ветеранам-красноармейцам

До сих пор не верите, что на Украине прославляют бандеровцев и пособников Гитлера? Так вот сам президент незалежной Петр Порошенко приравнял украиских националистов, воевавших на стороне фашистов, к ветеранам Великой Отечественной. Поправки он внес в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.

Теперь усилена соцзащита участников Украинской повстанческой армии*, вооруженных подразделений Организации украинских националистов* и других националистических структур. Они получат те же государственные социальные гарантии, что и участники боевых действий.

- У Порошенко простая задача — добиться того, чтобы американцы утвердили его президентом на второй срок, - рассказал «КП» политолог Сергей Марков. - Это можно сделать только через тотальное нарушение на выборах, на которое тоже нужно получить разрешение. Порошенко обязан резво выполнять все задания Америки по отдалению Украины от России. С этой целью он везде прославляет врагов России. Но в истории все враги России на Украине — это предатели: Мазепа, гитлеровцы, бандеровцы. И если они оправдывают этих предателей, то Порошенко и депутаты, голосовавшие за этот законопроект, ставят себя в один ряд с пособниками фашистов.

Эксперт уверен, что нападки на ветеранов Великой Отечественной теперь усилятся.

- Они одним своим видом напоминают всему миру, что немцев Россия и Украина победила совместно, - считает Марков. - Им и так достается, будь здоров. Обычные украинцы понимают, что все такие идеи от Порошенко — полное безумие. Но часть народа опьянена огульной пропагандой. А часть — просто боится что-то сказать поперек. СБУ уже превратилось в гестапо. Неонацистские группировки терроризируют людей. По моим оценкам, от террора Порошенко погибли от 5 до 10 тысяч человек, выступавших против режима. Их просто убили. Еще тысячи людей сидят в тайных тюрьмах СБУ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.