Порошенко «принял участие в капитуляции Германии»

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко явно не может оставаться вменяемым, когда слышит некоторые слова. Например, «Великая Отечественная», «День Победы», «Бессмертный полк», «Россия» и еще целый ряд других. От них, судя по всему, Петра Алексеевича так серьезно вштыривает и колбасит, что не только какая-то там отдельная белочка, а целый беличий батальон рассыпается в ужасе во всех направлениях. Потому что реакция, которая случается у Порошенко в ответ на эти понятия, она просто непредсказуема.

Утром 9 мая Петр Порошенко, приняв на грудь, извините, нацепив то есть на грудь значок с красным маком, отправился почтить память павших во Второй Мировой войне. И выдал, что называется, по максимуму. Для начала он сообщил, что если бы не украинцы, то Вторая Мировая война так бы и не закончилась до сих пор.

- Маршалы и генералы, украинцы по происхождению возглавляли почти половину из 15 фронтов. Среди советского генералитета периода Второй мировой войны около 300 украинцев. Но, по моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Солдат, какой бы он нации не был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью, - заявил он и добавил. - Без миллионов украинцев-солдат, участвовавших в боях, Вторая мировая война бы не закончилась.

Тем самым, Петр Алексеевич развил свою же мысль, озвученную накануне, о всеохватывающем участии украинцев на всех фронтах Второй Мировой.

- Украинская молодежь обязательно должна знать о подвигах тысяч украинцев на всех без исключения фронтах Второй мировой войны. В небе Британии, песках северной Африки, на пляжах Нормандии, на островах Тихого океана…, - заявил он 8-го мая и резюмировал. - Все они являются нашими героям.

И отдельно выделил тех, кто, якобы, «уничтожал нацистов, находясь в рядах Украинской повстанческой армии». Явно презрев отсутствие сведений о боях УПА (военная структура запрещенной в РФ организации УНА-УНСО) с частями вермахта в архивах, как советских, так и в немецких и украинских. Но разве такие мелочи могут остановить Петра Порошенко? Тем более, что на Украине полно историков, утверждающих, что на нескольких Украинских фронтах воевали украинцы (а вот русских фронтов не было – что съели москалики?), но не могущих ответить на вопрос, куда делись волхвы, по такой логике воевавшие на Волховском фронте.

И, конечно же, в такой день Порошенко никак не мог обойтись без упоминания о России. безусловно, в негативном, по отношению к нам, смысле. Его неприятие вызвала акция «Бессмертный полк», которая вот уже несколько лет проходит в разных странах. На нее вышли люди, не говоря уже о самой России, в США, Канаде, Израиле, Белоруссии, десятках других стран. В том числе и на Украине. И только Порошенко, как Баба-Яга из известного мультфильма – против.

- «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран, — заявил Порошенко во вторник в ходе акции «Первая минута мира» и продолжил. - Должен еще раз предостеречь наших соотечественников, которые не до конца разобрался во всех нюансах лукавой московской политики… Они думают не о вас и о вашей гордости, вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героическим предкам.

Господин Порошенко очень озабочен «Бессмертным полком». И, видимо, чтобы снизить степень его озабоченности, украинские неонацисты из группировки С-14 облили зеленкой и дерьмом директора Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева, издевательски комментируя, что теперь от него, дескать, будет пахнуть «русским миром». Специальная целенаправленная акция против дипломата другой страны, чтобы он не смог пойти на шествие «Бессмертного полка» в Киеве. Непонятно, кто от кого заразился неприязнью к «Бессмертному полку», Петя от нациков или нацики от Пети, но в Киеве радикалы постарались устроить беспорядки на шествии: отбирали портреты родственников у участников марша, избивали их, в том числе, и женщин. А полиция предпочитала задерживать тех, кто шел в колонне. И, таким образом, количество задержанных на акции в Киеве превысило двадцать человек.

Впрочем, в том, что «вирус Порошенко» заразен, сомневаться не приходиться. Видимо, насмотревшись и начитавшись высказываний Порошенко, о роли Украины во Второй Мировой войне, которая без украинцев так бы и не закончилась, надышавшись его парами, журналисты телеканала «Прямой» совершили «открытие» в истории той войны, поставив заставку в телетрансляции: «Акция «Первая минута мира», посвящена моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии Президента Петра Порошенко». И пусть чушь, зато идеологически выдержанная, правильная чушь.

Фото: facebook.com/mustafin.alexey

Что же по ним все-таки плачет, обычная дурка (психбольница) или тот класс средней школы, где учат запятые ставить?

P.S. А Ангела Меркель, интересно, знает, что Петр Алексеевич капитуляцию у нее принимал?

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