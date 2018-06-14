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Порошенко принял отставку главы Донецкой военно-гражданской администрации
14 июня 2018, 10:39 • 99 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко подписал указ об освобождении от должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.
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«Освободить Жебривского Павла Ивановича от должности», — говорится в документе, опубликованном на сайте Порошенко.
Ранее сообщалось, что Жебривский, занимавший пост главы Донецкой военно-гражданской администрации с июня 2015 года, подал в отставку.
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