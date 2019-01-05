Порошенко пригласил патриарха Варфоломея на Украину

Украинский президент Пётр Порошенко после подписания томоса автокефалии новой церковной структуры пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея посетить Украину.

«Хочу заявить: мы ждём вас на Украине — и ждём с нетерпением», — сказал Порошенко во время визита в Стамбул.

Его слова приводит РИА Новости.

Ранее патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.

В РПЦ заявили, что томос не имеет канонической силы.