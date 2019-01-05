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Порошенко пригласил патриарха Варфоломея на Украину

05 января 2019, 15:09  •  26 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко после подписания томоса автокефалии новой церковной структуры пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея посетить Украину.
 
Reuters
 

«Хочу заявить: мы ждём вас на Украине — и ждём с нетерпением», — сказал Порошенко во время визита в Стамбул.

Его слова приводит РИА Новости.

Ранее патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.

В РПЦ заявили, что томос не имеет канонической силы.

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