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Порошенко пригласил патриарха Варфоломея на Украину
05 января 2019, 15:09 • 26 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко после подписания томоса автокефалии новой церковной структуры пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея посетить Украину.
Reuters
«Хочу заявить: мы ждём вас на Украине — и ждём с нетерпением», — сказал Порошенко во время визита в Стамбул.
Его слова приводит РИА Новости.
Ранее патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.
В РПЦ заявили, что томос не имеет канонической силы.
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