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Порошенко пригласил Макрона на Украину

16 июня 2018, 17:54  •  79 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко пригласил французского лидера Эммануэля Макрона посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
 
© Panoramic globallookpress.com
 

Отмечается, что лидеры двух государств провели телефонный разговор, обсудив в том числе ситуацию в Донбассе.

«Президент Украины пригласил президента Франции посетить Украину с визитом», — говорится в сообщении.

Также Порошенко и Макрон обсудили подготовку к саммитам Украина — ЕС и Украина — НАТО, которые будут проведены в Брюсселе в июле.

Ранее Порошенко заявил, что минского формата переговоров по урегулированию в Донбассе не существует, а есть только нормандский формат.

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