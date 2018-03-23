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Порошенко пригласил Макрона на Украину
23 марта 2018, 10:09 • 88 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко пригласил французского лидера Эммануэля Макрона совершить визит на Украину. Об этом сообщается на сайте украинского президента.
Reuters
Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Они также обсудили ситуацию в Донбассе и перспективы развёртывания миротворческой миссии ООН.
Также Порошенко и Ле Дриан «поддержали необходимость продолжения санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Глава государства обновил приглашение президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время», — говорится в сообщении.
В июне 2017 года Порошенко посетил Париж, где провёл встречу с Макроном.
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