|
Порошенко придумал "оригинальное" оправдание: "Аудиофайлы сфабрикованы, виноват агент КГБ"
21 мая 2020, 09:55 • 49 • Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его "разговоров с Байденом". "Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, сфабрикованы", - оправдывается экс-президент Украины.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко придумал себе оправдание после слива записи его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Бывший украинский лидер заявил, что все материалы якобы сфабрикованы.
Речь идёт о записи телефонных переговоров, в ходе которых Порошенко соглашается за миллиард долларов уволить украинского генпрокурора, расследовавшего деятельность газовой компании Burisma. Последняя наняла сына Байдена на руководящую должность с приличной зарплатой, хотя у того не было ни соответствующего образования, ни опыта в газовой сфере. Также на записях экс-президент Украины хвастает, что смог поднять тарифы ЖКХ не на 75%, а на все 100%. Слив устроил украинский депутат Андрей Деркач.
Также бывший украинский лидер намекнул, что "сырьё" для "сфабрикованного" слива было получено из Офиса действующего президента Украины.
Напомним, что действующий президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал слив аудиозаписей. Правоохранители могут определить этот инцидент как государственную измену, приводит его слова Nation News.
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 мая 2020, 04:55
|
15 мая 2020, 17:50
|
18 мая 2020, 22:55
|
17 мая 2020, 19:55
|
18 мая 2020, 07:50
|
17 мая 2020, 08:55
|
17 мая 2020, 23:55