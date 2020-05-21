Порошенко придумал "оригинальное" оправдание: "Аудиофайлы сфабрикованы, виноват агент КГБ"

Экс-президент Украины Пётр Порошенко придумал себе оправдание после слива записи его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Бывший украинский лидер заявил, что все материалы якобы сфабрикованы.

Речь идёт о записи телефонных переговоров, в ходе которых Порошенко соглашается за миллиард долларов уволить украинского генпрокурора, расследовавшего деятельность газовой компании Burisma. Последняя наняла сына Байдена на руководящую должность с приличной зарплатой, хотя у того не было ни соответствующего образования, ни опыта в газовой сфере. Также на записях экс-президент Украины хвастает, что смог поднять тарифы ЖКХ не на 75%, а на все 100%. Слив устроил украинский депутат Андрей Деркач.

Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, сфабрикованы, - оправдывается Порошенко в своём сообщении на сайте партии "Европейская солидарность".

Также бывший украинский лидер намекнул, что "сырьё" для "сфабрикованного" слива было получено из Офиса действующего президента Украины.

СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?, - добавил экс-президент.

Напомним, что действующий президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал слив аудиозаписей. Правоохранители могут определить этот инцидент как государственную измену, приводит его слова Nation News.