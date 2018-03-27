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Порошенко придумал, как оправдать высылку российских дипломатов из России - видео
27 марта 2018, 02:09 • 48 • Политика
Глава страны заявил, что данный шаг якобы усилит безопасность в стране.
Президент Украины Петр Порошенко оправдал высылку российских дипломатов из страны заботой о безопасности государства и граждан. Соответствующие заявления были сделаны в видеообращении украинского лидера, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.
По словам Порошенко, высылка 13 российских дипломатов укрепит безопасность Украины, а также ослабит усилия "пятой колонны", которая якобы пытается дестабилизировать обстановку в стране. Порошенко добавил, что дипломатическое взаимодействие между Киевом и Москвой все равно и так сведено практически к нулю.
Также президент Украины пообещал, что страны Запада вскоре примут новые санкции и ограничения против России.
Напомним, что ранее вице-спикер украинского парламента предупредила о последствиях высылки дипломатов России из Украины. По ее словам, подобным шагом Украина сделает хуже только себе.
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