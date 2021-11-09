Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожени...
"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кр...
Главная / Политика

Порошенко придумал "международную кару" для Лукашенко

09 ноября 2021, 12:25  •  289 • Политика
Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политик призвал ввести санкции против президента Белоруссии
Бывший президент Украины Петр Порошенко решил не оставаться в стороне от европейского миграционного кризиса. Он поддержал Польшу и Литву в их противостоянии потокам нелегалов на границе, а также призвал наказать президента Белоруссии Александра Лукашенко "адскими санкциями".
По версии политика, это мера должна стать наименьшей "карой" от международного сообщества. Примечательно, что бывший украинский глава возложил ответственность за эскалацию миграционного кризиса не только на Александра Лукашенко, но и на российского лидера Владимира Путина. Вероятно, он в очередной раз решил набрать политических очков.
"Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных", – заявил Порошенко.
Напомним, тлеющий несколько месяц миграционный кризис перешел в активную фазу в понедельник, 8 ноября. На польско-белорусской границе собрались до тысячи выходцев из стран ближневосточного региона. Они попытались штурмовать линию соприкосновения, чтобы в дальнейшем прорваться на территорию Евросоюза, однако приведенные в боевую готовность силовые структуры отбили атаку нелегалов.
Позже президент Латвии призвал ввести санкции против аэропортов и авиакомпаний, который могли быть причастны к перевозке мигрантов из азиатских стран в Белоруссию. Поддержку Польше уже выразила Германия.
Кстати, экспертное сообщество не исключает, что Лукашенко мог пойти на эскалацию кризисной ситуации ради давления на Евросоюз.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





289
Источник
Похожие новости
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больнице
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
09 ноября 2021, 00:45
Экс-глава МИД Украины призвал "взять немцев за шиворот" и выбить из них компенсацию
09 ноября 2021, 10:05
Политолог предсказал войну России и сокращение Украины. Но "всё может быть хуже"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больни...
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
09 ноября 2021, 00:45
Экс-глава МИД Украины призвал "взять немцев за шиворот" и выбить из них ком...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
07 ноября 2021, 18:25
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожения
04 ноября 2021, 01:05
Ракетный удар ВВС Израиля по Сирии провалился
05 ноября 2021, 11:00
На обвинения Украины в блокировке поставок угля Россией ответили в Казахстане
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
04 ноября 2021, 23:55
"Так вот чей "Газпром": Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.