Порошенко придется признать себя рукой Кремля: эксперт о репрессиях Киева из-за родственников в Крыму

Объявив репрессии в отношении украинских госслужащих, у которых есть родственники в Крыму, Петр Порошенко в итоге будет вынужден признать самого себя рукой Кремля, утверждает политолог Владимир Рогов. В разговоре с Царьградом он объяснил, почему инициатива Киева смешна, нелепа и продиктована жадностью.

Президент Украины Петр Порошенко, поручая СБУ проверить всех украинских чиновников на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, особенно в Крыму, не только продолжает виртуальную войну с Россией и подогревает русофобские настроения, но и пытается "наколядовать" денег на свою предвыборную кампанию, запугивая "увольнением ненадёжных". Однако если Киев возьмется за репрессии всерьез, то тот же Порошенко в итоге вынужден будет признать самого себя "рукой Кремля", отметил в разговоре с Царьградом политолог Владимир Рогов.

Рейтинг "шоколадного магната" в преддверии президентских выборов остается невысоким, указал специалист, и все, на чем он пытается сколотить политический капитал, пока не срабатывает, напоминает эксперт. Новая инициатива Порошенко призвана преследовать две цели, но третий сценарий способен обернуться против него самого.

"Надо понимать, что практически у всех представителей так называемого киевского режима есть родные и близкие в России. И мало того, недавний случай с выборами главы Интерпола это подтвердил. Когда в фокусе внимания оказались два родных брата, один из них непосредственно офицер силовых структур Российской Федерации, генерал МВД, а второй является официальным представителем Украины в ОБСЕ. Тем не менее и Порошенко, и его подельники поспешили подтвердить, что никаких проблем с тем, что родной брат служит стране-агрессору, нет", - напомнил Рогов.

И этот случай — далеко не единичный, настаивает эксперт. "У меня есть информация как минимум о нескольких десятках офицеров высшего состава, генералитета СБУ и МВД, которые, приняв присягу на верность непосредственно режиму Порошенко уже после переворота, тем не менее продолжали владеть недвижимостью в Крыму, и их родные и близкие занимались получением гражданства в Российской Федерации", - утверждает он.

Формальным поводом для нынешних репрессий стал скандал с первым заместителем главы Службы внешней разведки Украины, у которого жена получила российское гражданство, говорит эксперт. Для украинских госчиновников, в том числе силовиков, российское гражданство — это если не гарантия, то большая надежда на то, что многие проблемы в будущем могут не возникнуть. В качестве примера можно привести и руководителя СБУ Запорожья, который получает гражданство РФ через супругу, и теперь уже бывшего начальника управления МВД в Севастополе, который старательно добивался российского гражданства.

Акцентируя внимание на подобных историях, Порошенко преследует две основные цели — повышение уровня русофобии и получение денег с тех, кому грозят репрессии.

Причем, отмечает специалист по Украине, подобные меры обсуждались и ранее. В администрации Порошенко, к примеру, разрабатывали инициативу по обязательной декларации родственников в "стране-агрессоре", с указанием, кто является госслужащим, а кто работает в силовых структурах.

Ранее, полагает Рогов, от этой идеи решили отказаться, чтобы "не выйти на самих себя".

"Невестка Порошенко является обладательницей российского гражданства. Так что если следовать этой инициативе, то Петр Алексеевич просто обязан уйти в отставку и признаться, что он все-таки является рукой Кремля и как минимум российским агентом", - говорит Рогов.

А кроме себя, президент Украины должен наказать и своего сына, который является депутатом Верховной Рады и попадает под санкции, предусмотренные новой инициативой Петра Алексеевича, иронизирует собеседник Царьграда.

Напомним, жена сына украинского лидера Алексея — Юлия — до замужества имела гражданство России. Она была прописана вместе со своими родителями в Санкт-Петербурге. Более того, журналисты уверяют, что дядя и тётя Юлии Порошенко живут в Крыму. И на референдуме отдали свой голос за присоединение к России. Сватья Порошенко работает в Ассоциации банков Северо-Запада, а сват — военный пенсионер.

Родственниками в России может похвастаться и другое ответственное за русофобию лицо в украинской верхушке — глава МИД Украины Павел Климкин. Его супруга Марина Михайленко, которая в настоящее время работает в администрации президента, дочь генерал-майора в отставке, который в 2014 году был награждён медалью "За возвращение Крыма". Сейчас он, кстати, живёт на полуострове.