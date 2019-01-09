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Порошенко причислил Филарета к Савченко, присвоив ему звание Героя Украины

09 января 2019, 21:54  •  38 • В России

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко присвоил бывшему главе раскольничьей Украинской православной церкви (КП) Филарету звание Героя Украины. Оценив его заслуги в деле создания новой украинской церкви как исключительные.

- Ещё не придумано той меры, которой можно оценить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остаётся духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа, - написал Порошенко на своей странице в соцсети «Фейсбук». - Вот почему принял решение присвоить ему звание Героя Украины

Филарет и Надежда Савченко, сидящая сейчас в СИЗО, теперь одного поля ягоды. Оба - Герои Украины. Савченко получила свою «зирку» (звезду) за «гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу». Филарет, если брать официальную формулировку, «за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины». Которую, правда, до сих пор пока никто из канонических церквей, кроме Константинопольского патриархата, находящегося на постое в турецком Стамбуле, не признал. Но это украинскую власть, как светскую, так и государственную духовную, не смущает. Как не смущает и то, что сам томос пришлось возвращать в Стамбул, потому что в спешке (успеть «осчастливить» прихожан к Рождеству бесценно!) его подписал только Варфоломей, возглавляющий патриархат, а про остальных членов синода забыли. Впрочем, по возвращении свитка в Стамбул члены синода Константинопольской патриархии быстро поставили недостающие подписи. Как самого Филарета не смущает и то, что его понизили в звании до митрополита, с чем он поначалу согласился, а потом снова начал именовать себя патриархом. Как видим, Порошенко с этим тоже согласился, раз наградил Филарета как патриарха.

Порошенко мог бы и себе тоже «зирку» повесить на грудь, благо подвигов, чтобы один на пять танков со связкой гранат никто из упомянутых не совершал. А вставать утром после вечера весьма нелегко, и в этом есть нечто от подвига. Но поскромничал. Правда, его усилия вряд ли останутся недооцененными. Местная патриотическая гражданская общественность из прихожан-раскольников уже предложила канонизировать Петра Алексеевича и даже назвала Порошенко святым равноапостольным Петром, «третьим киевским правителем вместе со св. равноапостольной княгиней Ольгой и св. равноапостольным князем Владимиром».

А почему бы и нет? Тем более, что томос, как говорят, выписан на его имя, и новую , непризнанную в мире конфессию уже можно именовать «томосом Варфоломея Православная церковь Украины имени Петра Порошенко». Тем более, у Порошенко в домашней часовенке уже давно вся семья изображена среди ликов святых. Князю Владимиру и княгине Ольге такое и не снилось.

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